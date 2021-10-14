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В Киеве из-за масштабного прорыва трубы автомобили оказались в воде: видео инцидента

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве произошла авария на канализации, в результате которой прорвало трубу. Вследствие этого многие автомобили оказались по колеса в грязной воде.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, инцидент произошел сегодня, 14 октября на улице Юрия Литвинского, 64, в Дарницком районе.

На видео видно, что более 10 машин оказались по колеса в воде полной грязи и нечистот.

На место происшествия были вызваны все экстренные службы города - полиция отгородила лентой участок дороги. Детали происшествия уточняются.

Недавно мы сообщали, что в Харькове улицы покрылись пеной. Некоторые местные жители считают, что это произошло из-за каштанов, другие же говорят, что во всем виновата местная ТЭЦ. Поэтому люди с удивлением снимали это и выкладывать в сеть.

Также мы писали, как правильно и безопасно нужно водить в дождливую погоду. Ведь именно сейчас этот вопрос является актуальным, когда мокрая дорога и на ней много луж. Эксперты назвали 8 советов, которые точно помогут в непогоду.

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