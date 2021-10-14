ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Харькове улицы покрылись пеной: местные жители в недоумении

Новина українською →
Харьков, Четверг 14 октября 2021 17:21
В Харькове улицы покрылись пеной: местные жители в недоумении Фото: в Харькове улицы покрылись пеной (Telegram-канал "ТРУХА Харьков")
Автор: Роман Мирончук

В четверг, 14 октября, жители Харькова удивились тем, что на улицах города они увидели пену. Люди начали все снимать на телефоны и выкладывать в сеть.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

У людей появились разные версии, почему улицы покрылись пеной. Некоторые считают, что это произошло из-за каштанов, другие же говорят, что во всем виновата местная ТЕЦ.

Одни уверены, что это случилось из-за каштанов, а другие обвиняют в этом местную ТЕЦ. Пену видели на улицах Киргизская, Героев труда, Энергетическая, Жасминовый бульвар и многих других.

  • Каждый год на ТЕЦ такое при запуске отопительного сезона;
  • Реакция от листьев и дождя;
  • А ничего, что ТЭЦ далековато от места, где снимают видео?
  • Во многих дворах такое;
  • Это от каштанов;
  • Не, от каштанов ее меньше намного. Это ж ТурбоАТОМ. Значит из Атомного реактора утечка. Не надо бить тревогу, зачем. Подумаешь;
  • Плоды каштанов содержат сапонины, которые при взаимодействии с водой образуют белую субстанцию. Поэтому, когда приходит осень и начинают падать каштаны, в том числе и на дорогу, проезжающие машины их давят и превращают в кашу, которая потом и образуется в пену.

Напомним, в Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию.

Мы также писали о том, что украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы