В Харькове улицы покрылись пеной: местные жители в недоумении
Фото: в Харькове улицы покрылись пеной (Telegram-канал "ТРУХА Харьков")
В четверг, 14 октября, жители Харькова удивились тем, что на улицах города они увидели пену. Люди начали все снимать на телефоны и выкладывать в сеть.
Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".
У людей появились разные версии, почему улицы покрылись пеной. Некоторые считают, что это произошло из-за каштанов, другие же говорят, что во всем виновата местная ТЕЦ.
Одни уверены, что это случилось из-за каштанов, а другие обвиняют в этом местную ТЕЦ. Пену видели на улицах Киргизская, Героев труда, Энергетическая, Жасминовый бульвар и многих других.
- Каждый год на ТЕЦ такое при запуске отопительного сезона;
- Реакция от листьев и дождя;
- А ничего, что ТЭЦ далековато от места, где снимают видео?
- Во многих дворах такое;
- Это от каштанов;
- Не, от каштанов ее меньше намного. Это ж ТурбоАТОМ. Значит из Атомного реактора утечка. Не надо бить тревогу, зачем. Подумаешь;
- Плоды каштанов содержат сапонины, которые при взаимодействии с водой образуют белую субстанцию. Поэтому, когда приходит осень и начинают падать каштаны, в том числе и на дорогу, проезжающие машины их давят и превращают в кашу, которая потом и образуется в пену.
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