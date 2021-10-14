У Києві через масштабного прориву труби автомобілі опинилися у воді: відео інциденту

У Києві сталася аварія на каналізації, в результаті якої прорвало трубу. Внаслідок цього багато автомобілів опинилися по колеса у брудній воді.
Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, інцидент трапився сьогодні, 14 жовтня на вулиці Юрія Литвинського, 64, в Дарницькому районі.
На відео видно, що понад 10 машин опинилися по колеса у воді повної бруду і нечистот.
На місце події були викликані всі екстрені служби міста - поліція відгородила стрічкою ділянку дороги. Деталі події уточнюються.
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