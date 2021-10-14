У Києві через масштабного прориву труби автомобілі опинилися у воді: відео інциденту

У Києві сталася аварія на каналізації, в результаті якої прорвало трубу. Внаслідок цього багато автомобілів опинилися по колеса у брудній воді.

Нещодавно ми повідомляли, що у Харкові вулиці вкрилися піною. Деякі місцеві жителі вважають, що це сталося через каштани, інші ж кажуть, що у всьому винна місцева ТЕЦ. Тому люди з подивом водили це знімати та викладати у мережу.

Також ми писали, як правильно та безпечно потрібно водити у дощову погоду. Адже саме зараз це питання є актуальним, коли мокра дорога і на ній багато калюж. Експерти назвали 8 порад, які точно допоможуть у негоду.