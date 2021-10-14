В Киеве из-за масштабного прорыва трубы автомобили оказались в воде: видео инцидента
В Киеве произошла авария на канализации, в результате которой прорвало трубу. Вследствие этого многие автомобили оказались по колеса в грязной воде.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, инцидент произошел сегодня, 14 октября на улице Юрия Литвинского, 64, в Дарницком районе.
На видео видно, что более 10 машин оказались по колеса в воде полной грязи и нечистот.
На место происшествия были вызваны все экстренные службы города - полиция отгородила лентой участок дороги. Детали происшествия уточняются.
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