В Киеве из-за масштабного прорыва трубы автомобили оказались в воде: видео инцидента

В Киеве произошла авария на канализации, в результате которой прорвало трубу. Вследствие этого многие автомобили оказались по колеса в грязной воде.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, инцидент произошел сегодня, 14 октября на улице Юрия Литвинского, 64, в Дарницком районе. На видео видно, что более 10 машин оказались по колеса в воде полной грязи и нечистот. На место происшествия были вызваны все экстренные службы города - полиция отгородила лентой участок дороги. Детали происшествия уточняются.