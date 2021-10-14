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У Києві через масштабного прориву труби автомобілі опинилися у воді: відео інциденту

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 22:31
У Києві через масштабного прориву труби автомобілі опинилися у воді: відео інциденту У Києві через прорив каналізації затопило машини (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві сталася аварія на каналізації, в результаті якої прорвало трубу. Внаслідок цього багато автомобілів опинилися по колеса у брудній воді.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, інцидент трапився сьогодні, 14 жовтня на вулиці Юрія Литвинського, 64, в Дарницькому районі.

На відео видно, що понад 10 машин опинилися по колеса у воді повної бруду і нечистот.

На місце події були викликані всі екстрені служби міста - поліція відгородила стрічкою ділянку дороги. Деталі події уточнюються.

Нещодавно ми повідомляли, що у Харкові вулиці вкрилися піною. Деякі місцеві жителі вважають, що це сталося через каштани, інші ж кажуть, що у всьому винна місцева ТЕЦ. Тому люди з подивом водили це знімати та викладати у мережу.

Також ми писали, як правильно та безпечно потрібно водити у дощову погоду. Адже саме зараз це питання є актуальним, коли мокра дорога і на ній багато калюж. Експерти назвали 8 порад, які точно допоможуть у негоду.

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