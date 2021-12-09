UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве маршрутчика заметили за странным занятием за рулем: возмутительное видео

Автор: Татьяна Самарук

В Киеве водитель маршрутки во время управления автобусом играл в игры на мобильном телефоне. В частности, такой поступок поразил пассажиров.

Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, на ролике видно, что водитель без защитной маски за рулем играет в игры на телефоне.

"В целом тех, кто пользуется таким видом транспорта, как маршрутки, не удивить тем, что водители постоянно пользуются мобильным телефоном. Но в этом случае ситуация уникальная - водитель маршрутки № 721 за рулем не просто щелкает телефон, звонит или смотрит видео - этот уникум играет в игру (PUBG)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 721-я маршрутка курсирует от станции метро "Святошин" до города Вишневое.

В комментариях пользователи пишут, что водителя нужно наказать.

  • Оштрафовать его на 17 тысяч гривен;
  • Сегодня один такой был на броварском проспекте. Он с правого ряда потихоньку начал выезжать в средний;
  • Наказать его за такое нужно;
  • Игра важнее безопасности пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутку "затопило" во время дождя.

Также мы писали, что в Николаеве водитель выбросил грубого пассажира из автобуса и избил.

Читайте РБК-Украина в Google News
маршрутка