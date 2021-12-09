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У Києві маршрутника помітили за дивним заняттям за кермом: обурливе відео

Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій маршрутки під час керування автобусом грав у ігри на мобільному телефоні. Зокрема, такий вчинок вразив пасажирів.

Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, на ролику видно, що водій без захисної маски за кермом грає в ігри на телефоні.

"Загалом тих, хто користується таким видом транспорту, як маршрутки, не здивувати тим, що водії постійно користуються мобільним телефоном. Але в цьому випадку ситуація унікальна - водій маршрутки № 721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео - цей унікум грає в гру (PUBG)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 721-ша маршрутка курсує від станції метро "Святошин" до міста Вишневе.

У коментарях користувачі пишуть, що водія потрібно покарати.

  • Оштрафувати його на 17 тисяч гривень;
  • Сьогодні один такий був на броварському проспекті. Він з правого ряду потихеньку почав виїжджати в середній;
  • Покарати його за таке потрібно;
  • Гра важливіша за безпеку пасажирів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутку "затопило" під час дощу.

Також ми писали, що у Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив.

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маршрутка