У Києві маршрутника помітили за дивним заняттям за кермом: обурливе відео

У Києві водій маршрутки під час керування автобусом грав у ігри на мобільному телефоні. Зокрема, такий вчинок вразив пасажирів.
Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.
Так, на ролику видно, що водій без захисної маски за кермом грає в ігри на телефоні.
"Загалом тих, хто користується таким видом транспорту, як маршрутки, не здивувати тим, що водії постійно користуються мобільним телефоном. Але в цьому випадку ситуація унікальна - водій маршрутки № 721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео - цей унікум грає в гру (PUBG)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 721-ша маршрутка курсує від станції метро "Святошин" до міста Вишневе.
У коментарях користувачі пишуть, що водія потрібно покарати.
Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутку "затопило" під час дощу.
Також ми писали, що у Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив.