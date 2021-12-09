У Києві маршрутника помітили за дивним заняттям за кермом: обурливе відео

Так, на ролику видно, що водій без захисної маски за кермом грає в ігри на телефоні.

"Загалом тих, хто користується таким видом транспорту, як маршрутки, не здивувати тим, що водії постійно користуються мобільним телефоном. Але в цьому випадку ситуація унікальна - водій маршрутки № 721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео - цей унікум грає в гру (PUBG)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 721-ша маршрутка курсує від станції метро "Святошин" до міста Вишневе.

У коментарях користувачі пишуть, що водія потрібно покарати.