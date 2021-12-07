В Киеве маршрутку "затопило" во время дождя: на пассажиров вода лилась с потолка (видео)

В Киеве заметили маршрутный автобус, в котором пассажиров во время движения заливало дождем из-за дыр в потолке.

Так, инцидент произошел в маршрутке № 507.

На опубликованном ролике видно, что вода буквально ручьем течет на сиденья транспорта и головы людей.

"На видео вы можете увидеть, что цены на проезд поднимают не зря. Это чудо прямо сейчас курсирует по маршруту № 507", - сообщают в сообществе.

Отметим, что стоимость проезда составляет 8 гривен.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такая ситуация не только в этой маршрутке.