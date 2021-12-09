В Киеве маршрутчика заметили за странным занятием за рулем: возмутительное видео
В Киеве водитель маршрутки во время управления автобусом играл в игры на мобильном телефоне. В частности, такой поступок поразил пассажиров.
Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Так, на ролике видно, что водитель без защитной маски за рулем играет в игры на телефоне.
"В целом тех, кто пользуется таким видом транспорта, как маршрутки, не удивить тем, что водители постоянно пользуются мобильным телефоном. Но в этом случае ситуация уникальная - водитель маршрутки № 721 за рулем не просто щелкает телефон, звонит или смотрит видео - этот уникум играет в игру (PUBG)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 721-я маршрутка курсирует от станции метро "Святошин" до города Вишневое.
В комментариях пользователи пишут, что водителя нужно наказать.
- Оштрафовать его на 17 тысяч гривен;
- Сегодня один такой был на броварском проспекте. Он с правого ряда потихоньку начал выезжать в средний;
- Наказать его за такое нужно;
- Игра важнее безопасности пассажиров.
Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутку "затопило" во время дождя.
Также мы писали, что в Николаеве водитель выбросил грубого пассажира из автобуса и избил.