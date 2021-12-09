В Киеве маршрутчика заметили за странным занятием за рулем: возмутительное видео

В Киеве водитель маршрутки во время управления автобусом играл в игры на мобильном телефоне. В частности, такой поступок поразил пассажиров.

Так, на ролике видно, что водитель без защитной маски за рулем играет в игры на телефоне.

"В целом тех, кто пользуется таким видом транспорта, как маршрутки, не удивить тем, что водители постоянно пользуются мобильным телефоном. Но в этом случае ситуация уникальная - водитель маршрутки № 721 за рулем не просто щелкает телефон, звонит или смотрит видео - этот уникум играет в игру (PUBG)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 721-я маршрутка курсирует от станции метро "Святошин" до города Вишневое.

В комментариях пользователи пишут, что водителя нужно наказать.