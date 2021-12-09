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В Киеве маршрутчика заметили за странным занятием за рулем: возмутительное видео

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 15:08
В Киеве маршрутчика заметили за странным занятием за рулем: возмутительное видео В Киеве водитель маршрутки во время движения играл в игры на телефоне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве водитель маршрутки во время управления автобусом играл в игры на мобильном телефоне. В частности, такой поступок поразил пассажиров.

Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, на ролике видно, что водитель без защитной маски за рулем играет в игры на телефоне.

"В целом тех, кто пользуется таким видом транспорта, как маршрутки, не удивить тем, что водители постоянно пользуются мобильным телефоном. Но в этом случае ситуация уникальная - водитель маршрутки № 721 за рулем не просто щелкает телефон, звонит или смотрит видео - этот уникум играет в игру (PUBG)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 721-я маршрутка курсирует от станции метро "Святошин" до города Вишневое.

В комментариях пользователи пишут, что водителя нужно наказать.

  • Оштрафовать его на 17 тысяч гривен;
  • Сегодня один такой был на броварском проспекте. Он с правого ряда потихоньку начал выезжать в средний;
  • Наказать его за такое нужно;
  • Игра важнее безопасности пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутку "затопило" во время дождя.

Также мы писали, что в Николаеве водитель выбросил грубого пассажира из автобуса и избил.

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