ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві маршрутника помітили за дивним заняттям за кермом: обурливе відео

Новость на русском →
Київ, Четвер 09 грудня 2021 15:08
У Києві маршрутника помітили за дивним заняттям за кермом: обурливе відео У Києві водій маршрутки під час руху грав у ігри на телефоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві водій маршрутки під час керування автобусом грав у ігри на мобільному телефоні. Зокрема, такий вчинок вразив пасажирів.

Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, на ролику видно, що водій без захисної маски за кермом грає в ігри на телефоні.

"Загалом тих, хто користується таким видом транспорту, як маршрутки, не здивувати тим, що водії постійно користуються мобільним телефоном. Але в цьому випадку ситуація унікальна - водій маршрутки № 721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео - цей унікум грає в гру (PUBG)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 721-ша маршрутка курсує від станції метро "Святошин" до міста Вишневе.

У коментарях користувачі пишуть, що водія потрібно покарати.

  • Оштрафувати його на 17 тисяч гривень;
  • Сьогодні один такий був на броварському проспекті. Він з правого ряду потихеньку почав виїжджати в середній;
  • Покарати його за таке потрібно;
  • Гра важливіша за безпеку пасажирів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві маршрутку "затопило" під час дощу.

Також ми писали, що у Миколаєві водій викинув грубого пасажира з автобуса і побив.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутка
LITE
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами
Хвилинка самозамилування: Нікітюк в мікрошортах і топі без білизни похвалилася нескінченними ногами