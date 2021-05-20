У Києві маршрутник розгнівав мережу своєю поведінкою з учасником АТО
У Києві водій маршрутки № 421 Київ-Буча почав обурюватися, коли чоловік підсів в салон на вулиці Полярній і показав посвідчення учасника бойових дій. Водій заявив, що на міжміський транспорт дане посвідчення не поширюється.
Про це повідомив ветеран АТО через "Київ Оперативний" у Facebook.
"Я йому відповів, що згідно із законом, він повинен надати послугу в проїзді без оплати. Після цього, порушуючи всі можливі правила дорожнього руху по швидкісному режиму, перестроювання з ряду в ряд, включенню сигналів покажчиків повороту і т.д. - ми під'їхали до станції метро "Мінська", - розповів чоловік.
Водій зупинився на зупинці, але не захотів відкривати двері, щоб АТОвець міг вийти.
Коли чоловік в ручному режимі почав відкривати двері, і вже виходив, то водій різко закрив двері, і вони притиснули йому ногу.
"Водій відповів, що він випадково, але у відповідь отримав з кулака по дверях", - розповів учасник АТО.
Водій маршрутки спеціально притиснув ногу дверима учаснику АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Користувачів мережі обурила дана ситуація. Ось, що вони пишуть.
- Виховний момент - згорить бидловозка чергового жлоба і іншим буде наука, героїв війни проти РФ потрібно возити безплатно. P. S. жителі Ізраїлю сперечаються в черзі за честь заплатити за військового!
- На маршруті Київ-Українка водії просто записують дані пільговиків УБД. Без скандалів;
- Людина пройшла війну і ризикувала своїм життям, відповідно до закону, вона має повне право їхати безплатно;
- Досить жити за законом і тоді у нас все буде добре. А коли спостерігаєш за всім цим... фу гидота;
- У табло кулаком треба було.
Нагадаємо, конфлікт маршрутника і водія Mercedes переріс у справжній бойовик.
Раніше Кличко розповів, коли в Києві повністю зникнуть маршрутки.