У Києві маршрутник розгнівав мережу своєю поведінкою з учасником АТО

У Києві водій маршрутки № 421 Київ-Буча почав обурюватися, коли чоловік підсів в салон на вулиці Полярній і показав посвідчення учасника бойових дій. Водій заявив, що на міжміський транспорт дане посвідчення не поширюється.

Про це повідомив ветеран АТО через "Київ Оперативний" у Facebook .

"Я йому відповів, що згідно із законом, він повинен надати послугу в проїзді без оплати. Після цього, порушуючи всі можливі правила дорожнього руху по швидкісному режиму, перестроювання з ряду в ряд, включенню сигналів покажчиків повороту і т.д. - ми під'їхали до станції метро "Мінська", - розповів чоловік.

Водій зупинився на зупинці, але не захотів відкривати двері, щоб АТОвець міг вийти.

Коли чоловік в ручному режимі почав відкривати двері, і вже виходив, то водій різко закрив двері, і вони притиснули йому ногу.

"Водій відповів, що він випадково, але у відповідь отримав з кулака по дверях", - розповів учасник АТО.

Водій маршрутки спеціально притиснув ногу дверима учаснику АТО (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачів мережі обурила дана ситуація. Ось, що вони пишуть.