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В Киеве маршрутчик ежедневно возит людей по встречной полосе (видео)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 15:59
В Киеве маршрутчик ежедневно возит людей по встречной полосе (видео)
Фото: Маршрутка

Владельцем маршрутного такси является Сергей Криворучко

В Киеве водитель маршрутки ежедневно выезжает на встречную полосу. В салоне в это время находятся пассажиры. Нарушает правила дорожного движения маршрутка № 401 на улице Семьи Сосниных. Об этом вопиющем факте сообщил житель Киева Константин Петренко на своей Facebook-странице.

"Ежедневно по встречной полосе движения по Семьи Сосниных едет маршрутное такси 401, владельцем которого является Сергей Криворучко. Звонили и в милицию около 10 раз - реакции нет. Звонили руководству - ничего не изменилось. Хотим жить хорошо и культурно, но при этом вести себя как быдло - так не выйдет!" - написал автор поста в соцсети и опубликовал видео.

Видео: Маршрутка в Киеве (YouTube/Кест. П)

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что видел эту маршрутку и не понимает, как можно так рисковать жизнью пассажиров.

Только сегодня шел и думал, как можно быть таким ... ты же везешь пассажиров и отвечаешь за их здоровье!

В Киеве маршрутчик ежедневно возит людей по встречной полосе (видео)Скриншот комментариев (YouTube)

Как мы ранее сообщали, под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТО. Водитель мотивировал свои действия тем, что участник боевых действий на Донбассе "сглазит" его кассу.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве маршрутчик угрожал ветерану АТО и довел до слез его девушку.

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