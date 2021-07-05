В Киеве маленькие футболисты спели гимн Украины и растрогали сеть (видео)

В Киеве на видео попали дети, которые собрались играть в футбол во дворе, но перед этим спели гимн Украины. Видео было сделано на Троещине и оно растрогало пользователей сети.

Его опубликовала Украинская Ассоциация Футбола на своей странице в Facebook .

"Футбол объединяет страну. Государственный Гимн Украины вчера (3 июля, - ред.) звучал не только на "Стадио Олимпико" в Риме, фан-зонах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или других городах страны и мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего поединка положили руки на сердца и дружно исполнили гимн. Это еще одна наша победа! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Напомним, появилось видео, как около 13 тысяч человек исполнили гимн во время матча Украина - Англия.

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