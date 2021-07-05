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В Киеве маленькие футболисты спели гимн Украины и растрогали сеть (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве на видео попали дети, которые собрались играть в футбол во дворе, но перед этим спели гимн Украины. Видео было сделано на Троещине и оно растрогало пользователей сети.

Его опубликовала Украинская Ассоциация Футбола на своей странице в Facebook.

"Футбол объединяет страну. Государственный Гимн Украины вчера (3 июля, - ред.) звучал не только на "Стадио Олимпико" в Риме, фан-зонах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе или других городах страны и мира. Маленькие футболисты с Троещины перед стартом своего поединка положили руки на сердца и дружно исполнили гимн. Это еще одна наша победа! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

В Киеве дети спели гимн Украины перед игрой (видео: facebook.com/uafukraine)

Пользователи сети также прокомментировали видео и призвали Ассоциацию Футбола наградить ребят.

  • Совковое поколение рано или поздно вымрет и будет новая страна, которая будет строиться из таких детей;
  • Лучшие среди лучших!!! Респект вам ребята и вашим родителям!!!! Это реально круто!! Вырастет нереально кульный цвет нации!!! Слава Украине!!!
  • Очень трогательно. Больших побед вам, ребята;
  • Только ради этого стоит, чтобы наша сборная играла и ее поддерживали, потому что эти маленькие украинцы будут ей подражать;
  • Достойный пример для подражания не только молодежи, но и большинства взрослым. Уважаемые представители Украинской Ассоциация Футбола пригласите этих мальчиков на тренировку сборной! Организуйте встречу с игроками! Подарите форму или мяч. Это такое счастье будет для них! Такая мотивация на будущее!

Напомним, появилось видео, как около 13 тысяч человек исполнили гимн во время матча Украина - Англия.

Мы также писали о том, что сборная Украины вернулась домой. В сети появились яркие фото и видео из "Борисполя".

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