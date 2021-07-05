У Києві маленькі футболісти заспівали гімн України і зворушили мережу (відео)

У Києві на відео потрапили діти, які зібралися грати в футбол у дворі, але перед цим заспівали гімн України. Відео було зроблено на Троєщині і воно зворушило користувачів мережі.
Його опублікувала Українська Асоціація Футболу на своїй сторінці в Facebook.
"Футбол об'єднує країну. Державний Гімн України вчора (3 липня, - ред.) лунав не тільки на "Стадіо Олімпіко" в Римі, фан-зонах в Києві, Львові, Харкові, Одесі або інших містах країни і світу. Маленькі футболісти з Троєщини перед стартом свого поєдинку поклали руки на серця і дружно виконали гімн. Це ще одна наша перемога! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
У Києві діти заспівали гімн України перед грою (відео: facebook.com/uafukraine)
Користувачі мережі також прокоментували відео і закликали Асоціацію Футболу нагородити хлопців.
Нагадаємо, з'явилося відео, як близько 13 тисяч осіб виконали гімн під час матчу Україна - Англія.
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