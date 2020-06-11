В Киеве льготники смогут пользоваться транспортом только с электронным билетом

В Киеве все льготники смогут ездить в транспорте только при наличии электронного билета
В Киеве с 1 июля 2020 года в городском пассажирском транспорте вводится автоматизированная система учета оплаты проезда. Это означает, что всем льготникам необходимо ездить только с электронным билетом.
Граждане, у которых есть льготы, и они проживают или работают в Киеве, могут получить бесплатный электронный билет в виде электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.
Если вы имеете право на бесплатный проезд, но у вас нет Карточка киевлянина", то после 1 июля нужно обязательно оформить электронный билет или купить в местах его реализации.
Чтобы оформить муниципальную карту "Карточка киевлянина", необходимо обратиться в Ощадбанк.
Стоит отметить, что жителям Киева, которые получают льготы из городского бюджета, карточку выдадут бесплатно.
Напомним, метро в Киеве ждут серьезные перемены с 1 июля.
Ранее сообщалось о том, что украинским автомобилистам готовят новые льготы.
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Автор: Роман Мирончук