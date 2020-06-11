В Киеве льготники смогут пользоваться транспортом только с электронным билетом

В Киеве льготникам для проезда понадобится электронный билет (фото: РБК-Украина)

В Киеве все льготники смогут ездить в транспорте только при наличии электронного билета

В Киеве с 1 июля 2020 года в городском пассажирском транспорте вводится автоматизированная система учета оплаты проезда. Это означает, что всем льготникам необходимо ездить только с электронным билетом.

Граждане, у которых есть льготы, и они проживают или работают в Киеве, могут получить бесплатный электронный билет в виде электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина". Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

Если вы имеете право на бесплатный проезд, но у вас нет Карточка киевлянина", то после 1 июля нужно обязательно оформить электронный билет или купить в местах его реализации.

Чтобы оформить муниципальную карту "Карточка киевлянина", необходимо обратиться в Ощадбанк.

Стоит отметить, что жителям Киева, которые получают льготы из городского бюджета, карточку выдадут бесплатно.

Перечень документов для получения "Карточка киевлянина"

Паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет;

Идентификационный код. Но справку могут не предъявлять религиозные люди, которые отказались от нее, и у них есть соответствующая отметка в паспорте;

Документы, которые подтверждают право на получение "Карточка киевлянина" (справка с места работы, ученический, студенческий и т.п.);

Удостоверение, которое дает право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (в случае наличия);

Справка о постановке на учет лица, перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО/ООС (в случае наличия).

Напомним, метро в Киеве ждут серьезные перемены с 1 июля.

Ранее сообщалось о том, что украинским автомобилистам готовят новые льготы.

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Автор: Роман Мирончук