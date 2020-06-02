Метро в Киеве ждут серьезные перемены с 1 июля: что нужно знать

Метро в Киеве ждут изменения с 1 июля (фото: РБК-Украина)

Киевский метрополитен с 1 июля готовит нововведения

Метро в Киеве с 1 июля полностью откажется от жетонов, а остальной общественный транспорт - от талонов на проезд и компостеров.

В Telegram-канале Киевского метрополитена рассказали, как менее чем через месяц можно будет оплачивать проезд.

Так, пассажиры смогут при оплате проезда воспользоваться:

KyivSmartCard;

Карточкой метро (до 31.03.2021);

Бесконтактной банковской карточки любой платсистемы (в метро - через желтые турникеты);

Мобильными приложениями: Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

Пресс-служба метрополитена напомнила, что электронные билеты можно приобрести в мобильном приложении или в Т-киосках на остановках транспорта. Карту расположения киосков можно посмотреть здесь.

Столичные льготники могут оплатить проезд Карточкой киевлянина. А украинцы, которым льготы на проезд предоставлены на общегосударственном уровне, смогут проходить, показав удостоверение в развернутом виде.

Отметим, что в Министерстве инфраструктуры анонсировали, что скоро проезд на железной дороге и метрополитене можно будет оплатить по единому электронному билету.

Как мы писали ранее, Укрзализныця попала в скандал в первый же день после запуска поездов.

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Автор: Светлана Мащенко