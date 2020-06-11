У Києві пільговики зможуть користуватися транспортом тільки з електронним квитком

У Києві пільговикам для проїзду знадобиться електронний квиток (фото: РБК-Україна)

У Києві всі пільговики зможуть їздити в транспорті тільки при наявності електронного квитка

У Києві з 1 липня 2020 року в міському пасажирському транспорті вводиться автоматизована система обліку оплати проїзду. Це означає, що всім пільговикам необхідно їздити тільки з електронним квитком.

Громадяни, у яких є пільги, і вони проживають або працюють у Києві, можуть отримати безкоштовний електронний квиток у вигляді електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина". Про це повідомило Міністерство оборони України на своїй сторінці в Facebook.

Якщо ви маєте право на безкоштовний проїзд, але у вас немає "Картка киянина", то після 1 липня потрібно обов'язково оформити електронний квиток або придбати в місцях його реалізації.

Щоб оформити муніципальну карту "Картка киянина", необхідно звернутися в Ощадбанк.

Варто зазначити, що жителям Києва, які отримують пільги з міського бюджету, картку видадуть безкоштовно.

Перелік документів для отримання "Картка киянина"

Паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

Ідентифікаційний код. Але довідку можуть не пред'являти релігійні люди, які відмовилися від неї, і у них є відповідна відмітка у паспорті;

Документи, які підтверджують право на отримання "Картка киянина" (довідка з місця роботи, учнівський, студентський тощо.);

Посвідчення, яке дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

Довідка про взяття на облік особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО/ООС (у разі наявності).

Нагадаємо, метро у Києві чекають серйозні зміни з 1 липня.

Раніше повідомлялося про те, що українським автомобілістам готують нові пільги.

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Автор: Роман Мирончук