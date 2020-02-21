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В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)

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В Киеве куски моста посыпались на автомобиль

В Киеве куски Дегтяревского моста на Шулявке посыпались на проезжавшее под ним авто, разгромив лобовое стекло и изрядно помяв капот. Фото и подробности чрезвычайного происшествия в столице - в материале Styler.

Отметим, что путепровод, который проходит параллельно улице Дегтяревская, заканчивая улицу Елены Телиги и начиная улицу Александра Довженко, давно нуждается в ремонте. И ЧП, которое произошло в пятницу, 21 февраля, около 16:00 очередное тому подтверждение.

В сети Facebook появились снимки с серьезно поврежденным кроссовером марки Suzuki. У авто разбито переднее стекло, сильно поврежден капот, камни также упали и на крышу транспортного средства.

К счастью, инцидент не спровоцировал аварию. Для оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовался затор.

"От путепровода, что идет вдоль Дегтяревской сегодня, около 16:00, отвалились куски конструкции. Получается, еще один того...?" - сказано в подписи к видео на странице Киев Оперативный в Facebook.

В Киеве куски моста упали на авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети иронично шутят об еще одном "уставшем" столичном мосте.

  • Он там давно уже сыпется, даже подпорки поставили, так что неудивительно....
  • Сочувствую владельцу авто! Каждый день сам под этим мостом катаюсь и стараюсь проезжать под ним без остановки!
  • Сейчас еще 2 лярда распилят.
  • Повезло, что не в голову.
  • Мост устал. Кличко, твой выход!

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