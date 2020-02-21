ru
ua

У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)

Новини » Події   

У Києві шматки мосту посипалися на автомобіль

У Києві шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромивши лобове скло і добряче пом'явши капот. Фото і подробиці надзвичайної події в столиці - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що шляхопровід, який проходить паралельно вулиці Дегтярівська, закінчуючи вулицю Олени Теліги та починаючи вулицю Олександра Довженка, давно потребує ремонту. І НП, яка сталася в п'ятницю, 21 лютого, близько 16:00 чергове тому підтвердження.

У мережі Facebook з'явилися знімки з серйозно пошкодженим кросовером марки Suzuki. У авто розбите переднє скло, сильно пошкоджений капот, шматки також впали і на дах транспортного засобу.

На щастя, інцидент не спровокував аварію. Для оформлення ДТП перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор.

"Від шляхопроводу, що йде уздовж Дегтярівської сьогодні, близько 16:00, відвалилися шматки конструкції. Виходить, ще один того...?" - сказано в підписі до відео на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

В Києві шматки мосту упали на авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі іронічно жартують про ще один "втомлений" столичний міст.

  • Він там давно вже сиплеться, навіть підпори поставили, так що не дивно....
  • Співчуваю власнику авто! Кожен день сам під цим мостом катаюсь і намагаюся проїжджати під ним без зупинки!
  • Зараз ще 2 лярди розпиляють.
  • Пощастило, що не в голову.
  • Міст втомився. Кличко, твій вихід!

Скрін коментарів

Під Житомиром п'яні школярки побили дівчинку і напали на її матір Шкуродерів почнуть карати за знущання над тваринами: що відомо
Читати всі новини