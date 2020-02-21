В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)

В Киеве куски моста разбили авто (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве куски моста посыпались на автомобиль

В Киеве куски Дегтяревского моста на Шулявке посыпались на проезжавшее под ним авто, разгромив лобовое стекло и изрядно помяв капот. Фото и подробности чрезвычайного происшествия в столице - в материале Styler.

Отметим, что путепровод, который проходит параллельно улице Дегтяревская, заканчивая улицу Елены Телиги и начиная улицу Александра Довженко, давно нуждается в ремонте. И ЧП, которое произошло в пятницу, 21 февраля, около 16:00 очередное тому подтверждение.

В сети Facebook появились снимки с серьезно поврежденным кроссовером марки Suzuki. У авто разбито переднее стекло, сильно поврежден капот, камни также упали и на крышу транспортного средства.

К счастью, инцидент не спровоцировал аварию. Для оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовался затор.

"От путепровода, что идет вдоль Дегтяревской сегодня, около 16:00, отвалились куски конструкции. Получается, еще один того...?" - сказано в подписи к видео на странице Киев Оперативный в Facebook.

В Киеве куски моста упали на авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети иронично шутят об еще одном "уставшем" столичном мосте.

Он там давно уже сыпется, даже подпорки поставили, так что неудивительно....

Сочувствую владельцу авто! Каждый день сам под этим мостом катаюсь и стараюсь проезжать под ним без остановки!

Сейчас еще 2 лярда распилят.

Повезло, что не в голову.

Мост устал. Кличко, твой выход!

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