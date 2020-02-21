ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)

STYLERПроисшествия    21.02.2020 - 19:38
В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)
В Киеве куски моста разбили авто (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве куски моста посыпались на автомобиль

В Киеве куски Дегтяревского моста на Шулявке посыпались на проезжавшее под ним авто, разгромив лобовое стекло и изрядно помяв капот. Фото и подробности чрезвычайного происшествия в столице - в материале Styler.

Отметим, что путепровод, который проходит параллельно улице Дегтяревская, заканчивая улицу Елены Телиги и начиная улицу Александра Довженко, давно нуждается в ремонте. И ЧП, которое произошло в пятницу, 21 февраля, около 16:00 очередное тому подтверждение.

В сети Facebook появились снимки с серьезно поврежденным кроссовером марки Suzuki. У авто разбито переднее стекло, сильно поврежден капот, камни также упали и на крышу транспортного средства.

К счастью, инцидент не спровоцировал аварию. Для оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовался затор.

"От путепровода, что идет вдоль Дегтяревской сегодня, около 16:00, отвалились куски конструкции. Получается, еще один того...?" - сказано в подписи к видео на странице Киев Оперативный в Facebook.

В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)

В Киеве куски моста упали на авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети иронично шутят об еще одном "уставшем" столичном мосте.

  • Он там давно уже сыпется, даже подпорки поставили, так что неудивительно....
  • Сочувствую владельцу авто! Каждый день сам под этим мостом катаюсь и стараюсь проезжать под ним без остановки!
  • Сейчас еще 2 лярда распилят.
  • Повезло, что не в голову.
  • Мост устал. Кличко, твой выход!

В Киеве куски моста разгромили проезжавшее под ним авто (фото)

Скрин комментариев

30-летний долгострой: в Киеве заметили работы на Подольском мосту (видео) В Днепропетровской области автомобиль упал с моста в реку, есть погибшая
Новости Украины мост
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь