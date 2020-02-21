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У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)

STYLERПодії    21.02.2020 - 19:38
У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)
У Києві шматки мосту розбили авто (колаж: РБК-Україна)

У Києві шматки мосту посипалися на автомобіль

У Києві шматки Дегтярівського мосту на Шулявці посипалися на автомобіль, розгромивши лобове скло і добряче пом'явши капот. Фото і подробиці надзвичайної події в столиці - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що шляхопровід, який проходить паралельно вулиці Дегтярівська, закінчуючи вулицю Олени Теліги та починаючи вулицю Олександра Довженка, давно потребує ремонту. І НП, яка сталася в п'ятницю, 21 лютого, близько 16:00 чергове тому підтвердження.

У мережі Facebook з'явилися знімки з серйозно пошкодженим кросовером марки Suzuki. У авто розбите переднє скло, сильно пошкоджений капот, шматки також впали і на дах транспортного засобу.

На щастя, інцидент не спровокував аварію. Для оформлення ДТП перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор.

"Від шляхопроводу, що йде уздовж Дегтярівської сьогодні, близько 16:00, відвалилися шматки конструкції. Виходить, ще один того...?" - сказано в підписі до відео на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)

В Києві шматки мосту упали на авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі іронічно жартують про ще один "втомлений" столичний міст.

  • Він там давно вже сиплеться, навіть підпори поставили, так що не дивно....
  • Співчуваю власнику авто! Кожен день сам під цим мостом катаюсь і намагаюся проїжджати під ним без зупинки!
  • Зараз ще 2 лярди розпиляють.
  • Пощастило, що не в голову.
  • Міст втомився. Кличко, твій вихід!

У Києві шматки мосту розгромили авто, що проїздило під ним (фото)

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