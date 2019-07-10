В Киеве курьеры Glovo устроили ДТП с мордобоем (видео) 

Курьеры службы доставки Glovo вновь оскандалились
Курьеры Glovo снова отличились дракой в Киеве. Сотрудники службы доставки на мопедах попали в ДТП в Шевченковском районе на Вознесенском спуске на углу улиц, после чего принялись выяснять отношения. Словесная перепалка закончилась дракой. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Кострюков на совей странице в Facebook.
Также он опубликовал в сети соответствующее видео.
Отметим, что на днях Glovo попал в скандал из-за агрессивного доставщика, который в столице в одном из подземных переходов жестоко избил мужчину шлемом по голове.
Вот теперь курьеры службы доставки вновь "прославились". Адвотак рассказал, что инцидент произошел 9 июля под окнами его рабочего офиса, и он с коллегами стали свидетелями аварии и потасовки.
В Киеве курьеры Glovo подрались после ДТП (Фото: скриншот)
"Произошло ДТП, мопеды упали, словесная перепалка, началась драка! Один курьер разбил другому нос! Разъехались!" - написал он
В Киеве подрались курьеры Glovo (Видео с Facebook-страницы Дмитрия Кострюкова)
Также мужчина спросил своих подписчиков в сети, как они относятся к курьерским службам доставки и их манере движения по улицам Киева.
Курьеры Glovo устроили ДТП и драку в Киеве (Видео с Facebook-страницы Дмитрия Кострюкова)
Пользователи сети живо отреагировали на инцидент, и в комментариях с сарказмом пишут, что не редко сталкиваются со странным поведением курьеров, а конфликты между сотрудниками разных служб доставки не являются редкостью.
Скрин комментариев
Напомним, ранее сообщалось о неприятном инциденте в Киеве в аэропорту Жуляны - на ребенка упал шкаф, который перевозили сотрудники аэропорта.
Как сообщалось ранее, недавно в Киеве подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и затем обликовали в интернете. Позже нападавших вычислили и свершили над ними самосуд.
Также мы писали о том, что в Киеве журналист жестоко избил экс-возлюбленную. Он искусал девушке лицо и плечи и несколько раз бросил головой об асфальт.