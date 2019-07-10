У Києві кур'єри Glovo влаштували ДТП із мордобоєм (відео)

У Києві побилися кур'єри Glovo (Фото: колаж РБК-Україна)

Кур'єри служби доставки Glovo знову оскандалилися

Кур'єри Glovo знову відзначилися бійкою в Києві. Співробітники служби доставки на мопедах потрапили в ДТП у Шевченківському районі на Вознесенському узвозі на розі вулиць, після чого почали з'ясовувати стосунки. Словесна перепалка закінчилася бійкою. Про це розповів адвокат Дмитро Кострюков на своїй сторінці у Facebook.

Також він опублікував в мережі відповідне відео.

Зазначимо, що днями Glovo потрапив у скандал через агресивного кур'єра, який у столиці в одному з підземних переходів жорстоко побив чоловіка шоломом по голові.

Ось тепер кур'єри служби доставки знову "прославилися". Адвотак розповів, що інцидент стався 9 липня під вікнами його робочого офісу, і він з колегами стали свідками аварії та бійки.

У Києві кур'єри Glovo побилися після ДТП (Фото: скріншот)

"Сталася ДТП, мопеди впали, словесна перепалка, почалася бійка! Один кур'єр розбив іншому носа! Роз'їхалися!" - написав він

У Києві побилися кур'єри Glovo (Відео з Facebook-сторінки Дмитра Кострюкова)

Також чоловік запитав своїх підписників в мережі, як вони ставляться до кур'єрських служб доставки та їх манері руху вулицями Києва.

Кур'єри Glovo влаштували ДТП і бійку в Києві (Відео з Facebook-сторінки Дмитра Кострюкова)

Користувачі мережі жваво відреагували на інцидент, і в коментарях із сарказмом пишуть, що не рідко стикаються з дивною поведінкою кур'єрів, а конфлікти між співробітниками різних служб доставки не є рідкістю.

Доставка їжі з безкоштовним кетчупом...

А потім після Глово вони йдуть на підвищення і сідають за Убер;

Коли трансляція "Glovo VS Über Eats"?..

Скрін коментарів

Нагадаємо, раніше повідомлялося про неприємний інцидент в Києві в аеропорту Жуляни - на дитину впала шафа, яку перевозили співробітники аеропорту.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Києві підлітки жорстоко побили безхатченка, а сам напад зняли на відео і потім обликовали в інтернеті. Пізніше нападників вирахували і вчинили над ними самосуд.

Також ми писали про те, що в Києві журналіст жорстоко побив екс-кохану. Він покусав дівчині обличчя та плечі, і кілька разів кинув головою об асфальт.