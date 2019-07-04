 Шлемом по голове: курьер Glovo жестоко избил мужчину в Киеве (видео)

Курьер Glovo избил мужчину в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина сделал курьеру Glovo замечание из-за мопеда

Курьер службы доставки Glovo жестоко избил мужчину в одном из подземных переходов Киева. Видео опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

По словам очевидцев мужчина подошел к курьеру с претензией, что тот завел мопед еще на ступеньках и задымил весь переход. Также свидетели рассказали, что мужчина первый ударил водителя мототранспорта.

В ответ курьер два раза ударил мужчину шлемом по голове, после чего тот упал на ступени. Далее мопедист стал бить лежачего кулаками.

Драку остановили прохожие, которые подняли шум и помешали дальнейшему избиению.

Курьер Glovo избил мужчину в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Отметим, что компания Glovo ответила на инцидент в комментарии под видео. По словам представителей компании, курьеры являются независимыми субъектами. Тем не менее, они проходят обучение относительно приемлемого поведения и стандартов сервиса. В Glovo пообещали вычислить курьера и разобраться в ситуации.

Курьер Glovo избил мужчину в Киеве (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи оставляют сотни комментариев под видео, в которых выражают свое возмущение по поводу инцидента.

"Glovo, тут для вас офигенную рекламку подогнали. Прекрасный работник, че", - сыронизировал один из пользователей.

"Имхо каждый получил по еба*у вполне заслуженно. Так что можно расходиться по домам и не просить крови", - пришел к выводу юзер.

"Для мопеда, вообще-то, есть проезжая часть... А если уже решил срезать, и спуститься в переход, то тихонечко перевел его и все... Не прав, и еще шлемом бьет мужика, который ему замечание сделал... Вдвойне не прав!" - выразил свое мнение подписчик паблика.

"ГЛОВОп*дер! Ездят уе*аны по подземным переходам на дырчиках!" - возмутился очередной комментатор.

Курьер Glovo избил мужчину в Киеве (скрин: facebook.com/KyivOperativ)

К слову, недавно в Киеве журналист жестоко избил экс-возлюбленную. Он искусал девушке лицо и плечи и несколько раз бросил головой об асфальт.

Напомним, недавно в Киеве подростки жестоко избили бездомного, а само нападение сняли на видео и затем обликовали в интернете. Позже нападавших вычислили и свершили над ними самосуд.

Ранее сообщалось, что турист избил пони на территории базы отдыха в Карпатах. Таким способом он решил отомстить лошадке за якобы "проявление агрессии" к его ребенку.