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В Киеве козы гуляли посреди улицы: одна взобралась на крышу авто (фото)

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Киев, Четверг 12 августа 2021 19:25
В Киеве козы гуляли посреди улицы: одна взобралась на крышу авто (фото) Коллаж РБК-Украина: козы гуляют посреди улицы в Киеве
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве на Позняках заметили коз, который паслись во дворах многоэтажек. Кроме того, одно из животных вылезло на крышу легкового автомобиля.

Об этом сообщили в Telegram-канале Kievmap.

Так, на какой улице произошел инцидент, не сообщают.

На фото видно, как животные свободно гуляют по улице, поедая траву и листья деревьев.

Также в какой – то момент одна из коз вылезла на крышу красной легковушки. Через некоторое время она спрыгнула и пошла дальше.

В Киеве козы гуляли посреди улицы: одна взобралась на крышу авто (фото)Фото: козы гуляли посреди улицы в Киеве (t.me/kievmap)

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

  • На козу в суд подать можно? Авто повредила;
  • Автовладелец будет рад;
  • Сколько их по городу ходит;
  • Киев тоже село.

Ранее сообщалось, что попугая Геннадия Кернеса выселили из горсовета Харькова, и теперь птицу по кличке Джонни отправили жить в зоопарк.

Также недавно в Киеве возле метро заметили молодого оленя, который мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих.

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