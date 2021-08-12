У Києві кози гуляли посеред вулиці: одна вилізла на дах авто (фото)
У Києві на Позняках помітили кіз, який паслися у дворах багатоповерхівок. Окрім того, одна із тварин вилізла на дах легкового автомобіля.
Про це повідомили в Telegram-каналі Kievmap.
Так, на якій вулиці стався інцидент, не повідомляють.
На фото видно, як тварини вільно гуляють вулицею, поїдаючи траву та листя дерев.
Також у якийсь момент одна з кіз вилізла на дах червоного легковика. Через деякий час вона зістрибнула та пішла далі.
Фото: кози гуляли посеред вулиці у Києві (t.me/kievmap)
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- На козу в суд подати можна? Авто пошкодила;
- Автовласник буде радий;
- Скільки їх по місті ходить;
- Київ теж село.
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