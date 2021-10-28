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В Киеве от коронавируса умерла молодая учительница: накануне родила малыша

Автор: Анна Шиканова

В Киеве от осложнений коронавируса умерла молодая учительница Ирина Шамота. 11 дней назад она родила здорового малыша.

Детали трагедии рассказала тележурналистка и ведущая новостей Маричка Падалко на своей странице Facebook.

По словам Марички Падалко, молодая женщина преподавала английский язык в столичной школе № 155.

"Беда ближе, чем кажется. Это учительница английского СШ № 155, где учатся мои дети, Ирина Валерьевна Шамота. 11 дней назад она родила здорового ребенка, но сама не пережила ковид. Она заболела на последних неделях беременности, была в очень тяжелом состоянии в реанимации под ИВЛ. Без мамы осталось двое детей", - сообщила Маричка Падалко.

Коронавирус забрал жизнь мамы двух маленьких детей

Телеведущая обратилась к друзьям и знакомым с просьбой поддержать семью учительницы – мужа и двух маленьких детей. Для сбора средств она разместила номер банковской карты.

В комментариях многие откликнулись на призыв о помощи. А родители детей, у которых Ирина Шамота преподавала, написали об учительнице теплые отзывы.

Стоит отметить, что за последний сутки Украина снова побила антирекорд по количеству заболевших коронавирусом. Было зарегистрировано 26 071 новый случай COVID-19. Летальных случаев за последние сутки – 576.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Львовом в один день умерли от коронавируса пожилые супруги.

А также рассказывали о том, в каких случаях при коронавирусе нужно вызывать немедленно скорую помощь.

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