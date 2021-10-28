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У Києві від коронавірусу померла молода вчителька: напередодні народила малюка

Автор: Анна Шиканова

У Києві від ускладнень коронавірусу померла молода вчителька Ірина Шамота. 11 днів тому вона народила здорового малюка.

Деталі трагедії розповіла тележурналістка і ведуча новин Марічка Падалко на своїй сторінці Facebook.

За словами Марічки Падалко, молода жінка викладала англійську мову в столичній школі № 155.

"Біда ближче, ніж здається. Це вчителька англійської СШ № 155, де навчаються мої діти, Ірина Валеріївна Шамота. 11 днів тому вона народила здорову дитину, але сама не пережила ковід. Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була в дуже важкому стані в реанімації під ШВЛ. Без мами залишилося двоє дітей", - повідомила Марічка Падалко.

Коронавірус забрав життя мами двох маленьких дітей

Телеведуча звернулася до друзів і знайомих з проханням підтримати сім'ю вчительки – чоловіка і двох маленьких дітей. Для збору коштів вона розмістила номер банківської картки.

У коментарях багато відгукнулися на заклик про допомогу. А батьки дітей, у яких Ірина Шамота викладала, написали про вчительку теплі відгуки.

Варто відзначити, що за останню добу Україна знову побила антирекорд за кількістю хворих коронавірусом. Було зареєстровано 26 071 новий випадок COVID-19. Летальних випадків за останню добу - 576.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом в один день померло від коронавірусу літнє подружжя.

А також розповідали про те, в яких випадках при коронавірусі потрібно викликати негайно швидку допомогу.

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