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Под Львовом от коронавируса в один день умерли супруги: месяц боролись за жизнь

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Львовская область, Среда 27 октября 2021 16:18
Под Львовом от коронавируса в один день умерли супруги: месяц боролись за жизнь Под Львовом супруги умерли от коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В городе Новояворовск Львовской области в реанимации 26 октября в один день из-за COVID-19 умерли супруги. Отмечается, что медики месяц боролись за жизнь женщины и мужчины.

Об этом в Facebook сообщила сестра покойной женщины Леся Баранюк.

Так, супругов звали Владимир и Мария. Они были вместе всю жизнь, еще со школьных лет и поженились в 18 лет.

Известно, что у пары родились сыновья и одна дочь. Когда супруги заболели коронавирусом, то их госпитализировали в одну реанимационную палату.

"Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть быстрее". Так и случилось - они умерли в один день", - написала Леся Баранюк.

Трагический случай и произошел в один день. В частности, Владимир смог прожить без любимой лишь 12 часов и после этого его тоже не стало.

Как пишет 24 канал, главный врач Новояворовской больницы имени Юрия Липы Григорий Мороз рассказал, что умершим было по 66 лет и их госпитализировали с пневмонией еще 29 сентября.

Важно, что прививки от коронавируса супруги не делали. Также мужчина ранее пережил инфаркт, а у его жены диагностировали сахарный диабет.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных.

Также мы писали, что в Сумах разоблачили семейного врача на подделке свидетельств о COVID-вакцинации.

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