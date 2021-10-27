Когда нужно вызвать "скорую" при коронавирусе: в Минздраве назвали перечень симптомов

В Украине Министерство здравоохранения объяснило, что в результате роста заболеваемости на коронавирус, возросло количество вызовов "скорых". Однако, есть много случаев, когда вызовы не являются оправданными.

Когда нужно вызвать "скорую"

По его словам, в течение последних суток в стране "скорые" приняли 55 тысяч вызовов. В частности, из-за большого количества звонков больные, которые действительно нуждаются в медицинской помощи, могут умереть.

Также Кузина пояснил, что лишь высокая температура не должна быть причиной вызова медиков.

"Скорую" нужно вызвать, если у больного такие симптомы:

боль в грудной клетке;

дыхательная недостаточность;

сатурация менее 92%, которая измеряемая пульсоксиметром.

Кроме того, люди, которые испытывают только легкие симптомы и не имеют других заболеваний, должны лечиться дома. Отмечается, что в среднем, симптомы возникают в течение 5-6 дней после заражения, однако этот период может длиться до 14 дней.

Как предотвратить возникновение коронавирусной инфекции: