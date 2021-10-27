ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Когда нужно вызвать "скорую" при коронавирусе: в Минздраве назвали перечень симптомов

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 22:05
Когда нужно вызвать "скорую" при коронавирусе: в Минздраве назвали перечень симптомов При каких симптомах вызвать "скорую" (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине Министерство здравоохранения объяснило, что в результате роста заболеваемости на коронавирус, возросло количество вызовов "скорых". Однако, есть много случаев, когда вызовы не являются оправданными.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Когда нужно вызвать "скорую"

По его словам, в течение последних суток в стране "скорые" приняли 55 тысяч вызовов. В частности, из-за большого количества звонков больные, которые действительно нуждаются в медицинской помощи, могут умереть.

Также Кузина пояснил, что лишь высокая температура не должна быть причиной вызова медиков.

"Скорую" нужно вызвать, если у больного такие симптомы:

  • боль в грудной клетке;
  • дыхательная недостаточность;
  • сатурация менее 92%, которая измеряемая пульсоксиметром.

Кроме того, люди, которые испытывают только легкие симптомы и не имеют других заболеваний, должны лечиться дома. Отмечается, что в среднем, симптомы возникают в течение 5-6 дней после заражения, однако этот период может длиться до 14 дней.

Как предотвратить возникновение коронавирусной инфекции:

  • не посещать регионы, где наиболее часто встречается коронавирусная инфекция;
  • не забывать о ношении масок;
  • часто мыть руки;
  • больше гулять на свежем воздухе вдали от людей;
  • чаще проветривать жилое помещение;
  • увлажнять слизистые оболочки верхних дыхательных путей солевыми растворами.

Ранее мы сообщали, нужна ли третья доза вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что врачи рассказали, действительно ли Pfizer провоцирует женское бесплодие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Праздник 27 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 27 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела