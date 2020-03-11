В Киеве из-за коронавируса отменили знаменитый фестиваль

Коронавирус в Украине стал причиной отмены фестиваля VIDEOZHARA 2020. Организаторы были вынуждены пойти на такие меры из-за ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки и усиления мер безопасности в стране в частности.

"Мы всегда руководствовались критическим мышлением в принятии решений - и продолжаем это делать. Поэтому мы рассчитывали на то, что, невзирая на информационный фон, проведению юбилейного фестиваля ничто не помешает. Но с оглядкой на последние тревожные мировые новости мы с пониманием и уважением относимся к усилению мер безопасности в Украине и Киеве. И самое главное - мы не можем позволить себе рисковать здоровьем и жизнью наших гостей. С большим сожалением сообщаем о том, что VIDEOZHARA 2020 отменяется", - рассказал гендиректор media-tech-компании AIR, которая организовывала фестиваль видеокреатива и блогеров, Федор Скиба.

Всем, кто уже приобрел билеты, средства будут возвращены в порядке, установленном законодательством Украины. О новых датах организаторы события пока не сообщают. В то же время план развивать сообщество VIDEOZHARA остается в силе.

"Фестиваль объединил людей, для которых контент имеет значение. С каждым днем их становится все больше. В 2020-м мы сфокусируемся на непрерывной работе и развитии комьюнити фанов, блогеров и брендов, которое сформировалось за последние четыре года. Работы много, план действий у нас уже есть, и вскоре во всех наших социальных сетях появятся первые анонсы наших новых активностей", - подчеркнул Скиба.

Напомним, фестиваль VIDEOZHARA, который проводится с 2016 года, должен был пройти 23 и 24 мая в Киеве.

Отметим, что с 12 марта в Киеве вводится карантин из-за коронавируса. Он будет действовать до конца первого месяца весны.