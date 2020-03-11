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В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: что теперь будет

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 11:37
В Киеве ввели карантин из-за коронавируса: что теперь будет
В Киеве ввели карантин из-за коронавируса (фото: РБК-Украина)

Виталий Кличко ввел карантин в Киеве из-за коронавируса

Карантин в Киеве из-за коронавируса вводится 12 марта. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На такие меры киевская власть решила пойти ради того, что чтобы предупредить возможное распространение заболевания на коронавирус. Таким образом, по словам мэра, 11 марта был утвержден план противоэпидемических мероприятий и ограничений.

И это при том, что в Киеве на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом COVID-19. Но, говорит Кличко, власть решила "не ждать и обезопасить жителей города".

Превентивные мероприятия в Киеве вводятся с четверга, 12 марта. Предварительно столица будет находиться на карантине до конца месяца.￼

Известно, что с завтрашнего дня будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садиках, художественных, спортивных школах и других. Также будет ограничено проведение массовых мероприятий в Киеве. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут также развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

При этом киевлян и гостей города призывают не паниковать.

"Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдение правил гигиены. А если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!" - заявил Кличко в своем видеообращении.

Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания на коронавирус, власти столицы утвердила план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирус, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно - до конца марта.￼ В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других. Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдение правил гигиены. А если чувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем!

Опубликовано Виталием Кличко Среда, 11 марта 2020 г.

Виталий Кличко ввел карантин из-за коронавирус в Киеве

Заметим, что по состоянию на утро 11 марта администрации школ не получили никакого распоряжения о закрытии учебных заведений или же остановки образовательного процесса.

Напомним, врачи назвали приблизительные сроки того, когда в Украине может вспыхнуть коронавирус.

Запрет массовых мероприятий и закрытие школ: Киев вводит ограничения из-за коронавируса В Украине объявят общенациональный карантин: уже сегодня
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