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В Украине объявят общенациональный карантин: уже сегодня

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 09:48
В Украине объявят общенациональный карантин: уже сегодня
Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Из-за коронавируса правительство намерено объявить общенациональный карантин в Украине

Коронавирус в Украине станет причиной того, что Кабмин объявит общенациональный карантин уже сегодня, 11 марта.

На сегодняшний день в Украине зафиксирован лишь один подтвержденный случай заражения COVID-19, но ситуация с коронавирусом в мире заставляет быть начеку всегда. Более того, врачи уже назвали примерные сроки того, когда в Украине может вспыхнуть коронавирус.

Как пишут СМИ, в среду члены правительства намерены ввести запрет на проведение всех без исключения массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях по всей стране. Этот вопрос чиновники должны рассмотреть на заседании Кабмина.

"Состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях - школах, университетах и т. д.", - рассказал "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

Предполагается, что карантин будет объявлен сегодня на общенациональном уровне, а вот последнее слово - за местными властями, которые и примут окончательные решения.

Помимо всего прочего, правительство Дениса Шмыгаля намерено ввести также общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований, в том числе - футбольных матчей.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если в столице появится коронавирус, то на карантин закроют не только детские сады, школы и другие учебные заведения. Градоначальник не исключает даже закрытие метро из-за коронавируса в Киеве и ограничение работы общественного транспорта.

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