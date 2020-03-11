У Києві через коронавіруса скасували знаменитий фестиваль

Коронавірус в Україні став причиною скасування фестивалю VIDEOZHARA 2020. Організатори були змушені піти на такі заходи через погіршення глобальної епідеміологічної обстановки і посилення заходів безпеки в країні зокрема.

"Ми завжди керувалися критичним мисленням у прийнятті рішень - і продовжуємо це робити. Тому ми розраховували на те, що, незважаючи на інформаційний фон, проведенню ювілейного фестивалю ніщо не завадить. Але з урахуванням останніх тривожних світових новин ми із розумінням та повагою ставимося до посилення заходів безпеки в Україні та Києві. Та найголовніше - ми не можемо дозволити собі ризикувати здоров’ям та життям наших гостей. Із великим жалем повідомляємо про те, що VIDEOZHARA 2020 скасовується", - розповів гендиректор media-tech-компанії AIR, яка організовувала фестиваль відеокреативу і блогерів, Федір Скиба.

Всім, хто вже придбав квитки, кошти буде повернено у порядку, встановленому законодавством України. Про нові дати організатори події поки що не повідомляють. В той же час план розвитку спільноти VIDEOZHARA є актуальним.

"Фестиваль об’єднав людей, для яких контент має значення. Щодня їх стає все більше. У 2020-му ми сфокусуємося на безперервній роботі та розвитку ком’юніті фанів, блогерів та брендів, яке сформувалося за останні чотири роки. Роботи багато, план дій ми вже маємо, і незабаром у всіх наших соцмережах з’являться перші анонси наших нових активностей", - підкреслив Скиба.

Нагадаємо, фестиваль VIDEOZHARA, який проводиться з 2016 року, повинен був пройти 23 і 24 травня у Києві.

Зазначимо, що з 12 березня у Києві вводиться карантин через коронавірус. Він буде діяти до кінця першого місяця весни.