В Киеве "копы" устроили дрифт на заснеженной дороге (видео)

Сегодня, 14 января, в Киеве выпал снег. Некоторые автолюбители не упустили шанс, чтобы подрифтить на засыпанной снегом дороге. При этом от соблазна устроить дрифт не отказались даже сотрудники полиции.

В сети появилось видео, на котором видно, как на машине патрульной полиции устроили дрифт. Видео опубликовал Telegram-канал "Kyiv Live / Новини Києва".

"Как вам? Все, у кого есть авто, уже дрифтили?" - говорится в подписи к видео.

Напомним, эксперты рассказали, как морозы влияют на работу автомобиля, его узлы и механизмы. По их словам, в морозную погоду пластик в автомобиле становится хрупким, а резина твердой.

Во время больших морозов необходимо быть осторожным во время посадки в авто, чтобы не испортить ручки дверей, подрулевые переключатели рычаги, ручные регулировки кресел и другие детали, которые сделаны из пластика.

Кроме того, не стоит забывать, что в сильный мороз легко можно сломать подкрылки и брызговики. Также на морозе резина теряет прочность и эластичность, при этом если она уже старая и изношенная, то на ней могут появиться трещины.

Но самое опасное в мороз - это застывшая и вязкая жидкость в гидравлических системах авто.

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