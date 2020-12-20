В Киеве патрульные помогли таксисту быстро довезти ребенка в больницу (видео)

В воскресенье, 20 декабря, в Киеве водитель такси поблагодарил патрульных, которые помогли ему быстро довезти больного мальчика в больницу на Алишера Навои.
Около 15:30 ему поступил заказ отвести мальчика с температурой 40 в медицинское учреждение. При этом загруженность на дорогах была плотная и таксист попросил экипаж патрульной полиции с номером 6845 сопроводить его, минуя пробки и светофоры, прямо к больнице. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
"Хотелось бы выразить огромную внеземную благодарность патрульным этого экипажа. Мужики, вы реально крутые!", - отметил водитель такси.
Он также попросил прощения у тех участников дорожного движения, кому создал неудобства вместе с патрульными. Но подчеркнул, что действительно нужно было быстро добраться до больницы.
По дороге в медицинское учреждение мальчик несколько раз терял сознание.
Пользователи сети прокомментировали это, похвалив водителя и патрульных, которые не отказали в помощи.
Напомним, В Ровно группа таксистов вместе избила пассажира после того, как он наездил по городу на более тысячи гривен, а платить отказался.
Ранее в Киеве таксист умер за рулем во время движения. При этом неуправляемое авто вылетело на тротуар.
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