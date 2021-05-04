В Киеве "копы" нецензурно нахамили водителю из-за нарушения ПДД: видео озадачило сеть

Со слов правоохранителей, водитель нарушил правила дорожного движения, за что и был остановлен. Также "копы" во время разговора упрекали мужчину за рулем в том, что якобы им пришлось погоняться за водителем - мол, на требование остановиться он отреагировал не сразу.

На кадрах видно, что сначала полицейские поздоровались, представились, сообщили о нарушении мужчиной ПДД, и попросили предъявить водительское удостоверение. Документы они намеревались взять, но молодой человек не хотел передавать права им в руки, и просто показывал.

"Нет-нет! Не вырывайте из рук!" - запротестовал водитель.

И тут манера общения "копов" изменилась: они с матом потребовали, чтобы водитель вышел из салона машины, сами открыли дверь, расстегнули ему ремень безопасности.

"Сейчас вылетишь на**й из этой машины, бл**ь, документы давай сюда, бл**ь!.. Немного путаешься?.. Я тебя сейчас за уши вытяну. Выходи из машины!" - говорили правоохранители.

После того как водитель, продолжая съемку, вышел из авто, полицейские сперва попросили его положить руки за спину, чтобы задержать. На вопрос - за что, "копы" ответили: "а сколько мы за тобой ехали?"... Позже водитель предъявил им содержимое бумажника, еще раз показал водительское, свой паспорт. Правоохранители, разговаривая снова совершенно спокойно, предложили мужчине поехать с ними в отделение, и вскоре запись прервалась.

Предупреждаем, на видео присутствует нецензурная брань!

Видео: в Киеве полицейские нецензурно нагрубили водителю, которого остановили за нарушение ПДД

В сети такая манера общения полицейских вызвала возмущение. Также в комментариях начались споры о неоднозначности ситуации - ведь точно не известно, за что остановили водителя, что происходящее показано только частично, а записей с нагрудных камер "копов" - нет. Юзеры также подчеркивают, что в любом случае такое общение правоохранителей недопустимо.