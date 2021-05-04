У Києві "копи" нецензурно нахамили водієві через порушення ПДР: відео спантеличило мережу

Зі слів правоохоронців, водій порушив правила дорожнього руху, за що і був зупинений. Також "копи" під час розмови дорікали чоловікові за кермом в тому, що нібито їм довелося поганятися за водієм - мовляв, на вимогу зупинитися він відреагував не відразу.

На кадрах видно, що спочатку поліцейські привіталися, представилися, повідомили про порушення чоловіком ПДР, і попросили пред'явити водійське посвідчення. Документи вони мали намір взяти, але молодий чоловік не хотів передавати права їм в руки, і просто показував.

"Ні-ні! Не виривайте з рук!"- запротестував водій.

І тут манера спілкування "копів" змінилася: вони з матом стали вимагати, щоб водій вийшов з салону машини, самі відкрили двері, розстебнули йому ремінь безпеки.

"Зараз вилетиш на**й з цієї машини, бл**ь, документи давай сюди, бл**ь!.. Трохи плутаєшся?.. Я тебе зараз за вуха витягну. Виходь з машини!"- говорили правоохоронці.

Після того як водій, продовжуючи зйомку, вийшов з авто, поліцейські спершу попросили його покласти руки за спину, щоб затримати. На питання - за що, "копи" відповіли: "а скільки ми за тобою їхали?"... Пізніше водій пред'явив їм вміст гаманця, ще раз показав водійське, свій паспорт. Правоохоронці, розмовляючи знову абсолютно спокійно, запропонували чоловікові поїхати з ними у відділок, і незабаром запис перервався.

Попереджаємо, на відео присутня нецензурна лайка!

Відео: у Києві поліцейські нецензурно нагрубили водієві, якого зупинили за порушення ПДР

У мережі така манера спілкування поліцейських викликала обурення. Також в коментарях почалися суперечки про неоднозначність ситуації - адже точно не відомо, за що зупинили водія, що те, що відбувається, показано тільки частково, а записів з нагрудних камер "копів" - немає. Юзери також наголошують, що в будь-якому випадку таке спілкування правоохоронців неприпустимо.