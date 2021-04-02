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Под Харьковом "коп" предлагал водителю понюхать носки: в полиции высказались о скандальном видео

Новина українською → Харьковская область, Пятница 02 апреля 2021 07:03
Под Харьковом "коп" предлагал водителю понюхать носки: в полиции высказались о скандальном видео Коллаж РБК-Украина: под Харьковом патрульный рассказывал водителю о своих носках
Автор: Владимир Костырин

Под Харьковом патрульные остановили водителя и во время общения один из инспекторов вел себя неадекватно, хамил, отказывался предъявить документы, называл себя инопланетянином и предлагал понюхать свои носки.

Инцидент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале "Труха".

Странная ситуация произошла ночью 28 марта недалеко от Люботина на трассе. Разговор "копа" и водителя был записан на видеорегистратор, после чего кадры разошлись в сети.

Экипаж патрульной полиции стоял на обочине без освещения. Инспекторы остановили подъезжавшую машину, но причину остановки долго не могли объяснить.

Правоохранитель светил водителю в глаза, тыкал, называл дурачком, отказывался представиться, требовал предъявить удостоверение и техпаспорт, пел, признавался в любви, нес околесицу о своем и водителя инопланетном происхождении...

Позже патрульные заявили, что в его машине не горит подсветка номера.

"Они пробили по базе машину, был такой штраф. Я отстегнулся, вышел из машины - посмотрел. На что они ответили: "о, светится", - вспоминает Максим Пороскун об инциденте, передает "Сегодня".

Когда же патрульный не нашел никаких нарушения, он разозлился еще сильнее, и обвинил водителя в том, что он не пристегнут ремнем безопасности, и так и ездит.

"Ты в себе вообще, или нет? Что у тебя не получается по жизни, ты чего не пристегнут? Кто тебя просил выходить из машины? Ты что, бухой?.. Ты головой не ударялся сегодня? Ты не нормально со мной общаешься..." - говорил инспектор.

На очередную просьбу показать документы или хотя бы представиться, патрульный предложил водителю осмотреть его носки.

"Меня Андрей зовут, Иванович! Будешь мои носки смотреть? Могу тебе только их показать, больше ничего. Хочешь их посмотреть? Они у меня дырявые и грязные, будешь нюхать?" - спрашивал он.

После публикации видео в сети к Максиму с извинениями позвонил начальник патрульного-грубияна, которому из-за поведения подчиненного досталось тоже от высшего руководства.

"Начальник отделения и его заместитель по превентивной работе получили выговоры. Двое работников группы реагирования патрульной полиции предупреждены о неполном служебном соответствии", - рассказала пресс-секретарь полиции Анна Третьякова.

Мужчина решил не писать жалобу на действия патрульных, и надеется, эта история будет для них поучительной.

Видео: под Харьковом неадекватный патрульный грубил водителю и назывался инопланетянином

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульный во время конфликта с прохожим применил слезоточивый газ и избил его. Правоохранителю уже сообщили о подозрении.

Также мы писали о том, что недавно под Львовом пьяный водитель растрощил лопатой авто патрульных, и правоохранители показали видео инцидента.

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