В Киеве коммунальщики перегородили пешеходный переход забором: в сети удивляются (видео)

Так, необычный пешеходный переход заметили на улице Вифлеемской.

На видео видно, что люди переходя дорогу не могут попасть на тротуар, поскольку там появился забор. Местные жители были вынуждены перелезать через ограду.

"Что-то у киевских коммунальщиков пошло не по плану. Может, жара так действует", — говорится в сообщении.

Кроме того, люди удивляются, что происходит и не знают, как поступать.

В сети пользователи отреагировали на видео.