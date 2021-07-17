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 В Киев снова запретили въезд грузовиков из-за жары

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Суббота 17 июля 2021 10:16
 В Киев снова запретили въезд грузовиков из-за жары Фото: в Киев запретили въезд грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 17 июля, с 10:00 ограничили въезд в Киев тяжеловесного транспорта. Решение принято в связи с жарой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 20:00.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит + 32 +34, а ночью +21 + 23.

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