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У Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом: у мережі дивуються (відео)

Автор: Тетяна Самарук

На Русанівці у Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом. Місцеві жителі здивовані вчинком.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, незвичайний пішохідний перехід помітили на вулиці Вифлеємській.

На відео видно, що люди переходячи дорогу не можуть потрапити на тротуар, оскільки там з'явився паркан. Місцеві жителі були змушені перелазити через огорожу.

"Щось у київських комунальників пішло не за планом. Може, спека так діє", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, люди дивуються, що відбувається і не знають, як чинити.

У мережі користувачі відреагували на відео.

  • Незрозуміло хто взагалі таке зробив і додумався до цього
  • Я щойно там йшов, жах!;
  • Дорога в нікуди;
  • Все для людей та їх безпеки. Дякую, що позбавили 40% відповідальних людей переходити по безпечних переходах. В мене все;
  • Сподіваюся там просто робочі безмозкі, а не проєктанти, знаки переходу ще стоять. Оскільки паркан там швидко випив і всеодно будуть ходити там;
  • Так, там вирішили боротися з переходом через рейки. Сьогодні вже знаків пішохідного немає, залишилася тільки розмітка. І так, виявляється навісили знаків, що перехід тільки зверху, по мосту.

Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна та висіла догори ногами.

Також у Київ знову заборонили в'їзд вантажівок через спеку.

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