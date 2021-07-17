У Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом: у мережі дивуються (відео)

На Русанівці у Києві комунальники перегородили пішохідний перехід парканом. Місцеві жителі здивовані вчинком.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, незвичайний пішохідний перехід помітили на вулиці Вифлеємській.
На відео видно, що люди переходячи дорогу не можуть потрапити на тротуар, оскільки там з'явився паркан. Місцеві жителі були змушені перелазити через огорожу.
"Щось у київських комунальників пішло не за планом. Може, спека так діє", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, люди дивуються, що відбувається і не знають, як чинити.
У мережі користувачі відреагували на відео.
Раніше ми повідомляли, що у Києві жінка хотіла вистрибнути з вікна та висіла догори ногами.
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