ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна: висела вверх ногами (видео)

Новина українською →
Киев, Пятница 16 июля 2021 17:46
В Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна: висела вверх ногами (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве женщина хотела выпрыгнуть из окна
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть из окна на улице Бориспольской, 34.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас".

Так, инцидент произошел сегодня, 16 июля, на улице Бориспольской, 34.

На видео видно, что женщина висела вверх ногами. Ее поймали патрульные.

В то же время она сопротивлялась и пыталась вырваться.

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.

  • На Рембазе чудят, от жары и проблем у людей крыша едет;
  • Похоже на то, что действительно психика у людей не выдерживает;
  • Реально жара людей сводит с ума;
  • С третьего этажа? Она решила поломанной в больнице поваляться пол года? А если честно, то не могу понять, как полиция успевает приехать, вскрыть дверь и поймать человека. Видимо, просто человек "кричит" о помощи, не желая в реальности самоубийства.

Ранее мы сообщали, что в Ужгороде школьник упал с перил набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили иномарку и оставили жуткий подарок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев самоубийство
LITE
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины