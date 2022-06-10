Между Киевом и Прагой пускают прямой поезд: фото роскошных вагонов и цены на билеты

Из Киева запускают новые поезда с комфортабельными вагонами для удобных и не дорогих путешествий в Прагу. Они будут проезжать через украинские крупные города до польского Перемышля, где после пересадки поездка продолжится до чешской столицы. Назад - таким же маршрутом.

Как выглядят вагоны таких ночных поездов, во сколько обойдется пассажирам поездки и что входит в сервис - мы расскажем и покажем в материале ниже.

Маршрут поездов

Регулярное курсирование ночных поездов RegioJet в Украину с 12 июня будет осуществляться ежедневно в обоих направлениях из Праги через Перемышль во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винницу и Киев.

На таком "желтом" поезде можно доехать до польского Перемышля, где состоится пересадка на поезд украинского перевозчика - на нем пассажиры доберутся до места назначения.

К компании RJ отмечают, что таким образом они продолжают курсирование гуманитарных поездов и добавляет другие сообщения.

Какие цены на билеты

В спальных вагонах стоимость путешествия из Чехии (из Праги, Чешское Требово, Пардубиц, Забрегу-на-Мораве, Оломоуца, Границе-на-Мораве, Остравы, Богумина) составляет:

До Львова 287 гривен (229 крон),

До Тернополя 434 гривен (339 крон),

До Хмельницкого 541 гривну (419 крон),

До Винницы 629 гривен (489 крон),

До Киева 826 гривен (639 крон).

Такие цены - с 12 июня.

Цены на билеты в поездах RJ (фото: regiojet.ua)

Что входит в стоимость билетов

Пассажиров, купившим билеты на поезд RJ, ждет:

легкий завтрак,

теплый / горячий ужин,

постельное белье,

пресса и журналы,

негазированная минеральная вода Rajec, 0,33 л

Кроме того, можно приобрести другие продукты из меню и воспользоваться другими услугами, которые предоставляются в поезде (например, бесплатный Wi-Fi, бесплатный кофе, розетки).

Как выглядят вагоны

Спальные вагоны и вагоны по тарифу "Стандарт" в поездах RJ (фото: regiojet.ua)

Спальные купейные вагоны, приспособленные для сидения и сна во время поездки, рассчитаны на 3 пассажира (3 места для сидения и 3 спальных кровати), имеет постельное белье, подушки и одеяла, бесплатный завтрак: набор завтраков/круассан и сладкий подарок.

Спальное купе (фото: regiojet.ua)

В спальных купейных вагонах на 6 пассажиров предоставляется постельное белье, подушки и одеяла, бесплатный завтрак: кофе американо и свежий круассан.

Спальное купе (фото: regiojet.ua)

В вагонах класса "Стандарт" по бюджетной цене в купе на 6 пассажиров есть: регулируемые кожаные или велюровые сиденья с подголовниками, имеется детское купе, бесплатный Wi-Fi и розетки 230В.

Есть вагоны по тарифу "Стандарт" с замшей и с кожзаменителями.

Вагоны "Стандарт" в поездах RJ (фото: regiojet.ua)

Пассажирам предоставляют воду Rajec в бутылках, прессу и журналы, есть развлекательный портал на собственном устройстве (наушники в аренду), есть итальянский кофе illy (эспрессо, лунго, латте макиато, капучино), с тележки можно взять 100% яблочный сок, кофе американо, чай из свежей мяты.

Правила проезда

С животными в поездах RJ ездить нельзя, исключением являются собаки-поводыри.

Пассажир может перевозить 1 большую единицу багажа и 1 ручную кладь на человека.

Велосипеды перевозить - нельзя.

Фото: regiojet.ua

Можно ли украинцам ездить бесплатно

По маршруту Прага-Перемышль на поезде RJ гражданам Украины все еще можно бесплатно путешествовать, забронировав билет в тарифе Občan UA.

Право на бесплатную перевозку имеют пассажиры с гражданством Украины или постоянным местожительством в Украине, которые:

путешествуют по международному поезду - нужно только предъявить свой проездной документ, удостоверение личности или документ, подтверждающий пересечение границы ЕС из Украины.

путешествуют по территории Чехии и имеют туристическую визу не старше 5 дней - нужно подтверждение проездного документа или пограничным штампом с обозначенным типом визы D/DO/667 или 668 или 669, а дата определения срока действия рассчитывается с учетом даты выдачи визы

младше 18 лет и если сопровождает лицо, путешествующее согласно предыдущим правилам.

Как выглядят сами поезда RJ

"Желтые" поезда RJ (фото: facebook.com/regiojet)