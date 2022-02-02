В Киеве известный магазин одежды выпустил серьги с советской символикой за 20 тысяч (фото)

В Киеве известный магазин одежды украинских дизайнеров начал продавать серьги с советской символикой, которая запрещена на территории Украины.

На Instagram-странице магазина пользователи сети выразили недоумение, зачем было делать такие серьги.

На фото представлены модели, на которых висят серьги желтого цвета, которые напоминают герб СССР. Вместо серпа и молота в центре находится пятиконечная звезда, а ниже видно название бренда.

Напомним, в Киеве на проспекте Романа Шухевича в магазине нашли мячи, выполненные с использованием российской символики. На мячах изображен российский флаг, а также нанесены надписи "Russia".

Мы также писали о том, что в Одессе задержали мужчину, который разгуливал по городу в футболке с коммунистической символикой. При этом он заявил, что его футболка не запрещена законом.

"Моя футболка не запрещена в этой стране. Я гражданин Украины. Я по национальности белорус. Мама у меня украинка", - отметил задержанный.