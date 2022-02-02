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В Киеве известный магазин одежды выпустил серьги с советской символикой за 20 тысяч (фото)

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 16:28
В Киеве известный магазин одежды выпустил серьги с советской символикой за 20 тысяч (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве продают серьги с советской символикой (фото с bren.ua)
Автор: Styler

В Киеве известный магазин одежды украинских дизайнеров начал продавать серьги с советской символикой, которая запрещена на территории Украины.

Украшение продается на сайте магазина за 19 999 гривен.

На фото представлены модели, на которых висят серьги желтого цвета, которые напоминают герб СССР. Вместо серпа и молота в центре находится пятиконечная звезда, а ниже видно название бренда.

В Киеве известный магазин одежды выпустил серьги с советской символикой за 20 тысяч (фото)

Скриншот с bren.ua

В Киеве известный магазин одежды выпустил серьги с советской символикой за 20 тысяч (фото)

Фото: instagram.com/bren.ua

На Instagram-странице магазина пользователи сети выразили недоумение, зачем было делать такие серьги.

  • Стыд;
  • Помимо того, что это советская символика, никто не замечает, что это откровенно какая-то сувенирообразная безвкусица?
  • Это возмутительно;
  • Совсем е**улись. Нормальный же бренд был.
  • А версия со свастикой будет?

Напомним, в Киеве на проспекте Романа Шухевича в магазине нашли мячи, выполненные с использованием российской символики. На мячах изображен российский флаг, а также нанесены надписи "Russia".

Мы также писали о том, что в Одессе задержали мужчину, который разгуливал по городу в футболке с коммунистической символикой. При этом он заявил, что его футболка не запрещена законом.

"Моя футболка не запрещена в этой стране. Я гражданин Украины. Я по национальности белорус. Мама у меня украинка", - отметил задержанный.

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