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У Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою за 20 тисяч (фото)

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Київ , Середа 02 лютого 2022 16:28
У Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою за 20 тисяч (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві продають сережки з радянською символікою (фото з bren.ua)
Автор: Styler

У Києві відомий магазин одягу українських дизайнерів почав продавати сережки з радянською символікою, яка заборонена на території України.

Прикраса продається на сайті магазину за 19 999 гривень.

На фото представлені моделі, на яких висять сережки жовтого кольору, які нагадують герб СРСР. Замість серпа і молота в центрі знаходиться п'ятикутна зірка, а нижче видно назву бренду.

У Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою за 20 тисяч (фото)

Скріншот з bren.ua

У Києві відомий магазин одягу випустив сережки з радянською символікою за 20 тисяч (фото)

Фото: instagram.com/bren.ua

На Instagram-сторінці магазину користувачі мережі висловили здивування, навіщо було робити такі сережки.

  • Сором;
  • Крім того, що це радянська символіка, ніхто не помічає, що це відверто якийсь сувенірний несмак?
  • Це обурливо;
  • Зовсім е**улися. Нормальний же бренд був.
  • А версія зі свастикою буде?

Нагадаємо, у Києві на проспекті Романа Шухевича в магазині знайшли м'ячі, виконані з використанням російської символіки. На м'ячах зображений російський прапор, а також нанесені написи "Russia".

Ми також писали про те, що в Одесі затримали чоловіка, який розгулював містом у футболці з комуністичною символікою. При цьому він заявив, що його футболка не заборонена законом.

"Моя футболка не заборонена в цій країні. Я громадянин України. Я за національністю білорус. Мама у мене українка", - зазначив затриманий.

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