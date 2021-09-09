В Киеве иностранцы устроили гонки по тротуару: пешеходы решили проучить автохамов

Инцидент произошел этой ночью недалеко от здания центрального ЗАГСа на проспекте Победы.

По словам очевидцев, отличились ездой по тротуару гости украинской столицы из одного из регионов Кавказа.

Сообщается, что на ситуацию обратили внимание граждане, которые шли по тротуару - люди остановились и закрыли "шумахерам" проезд, чтобы преподать нарушителям ПДД урок вождения. После этого из машин вышли около десяти человек, и словесная перепалка переросла в драку.

В Киеве автохамы гоняли по тротуару, но их остановили возмущенные прохожие (фото: t.me/KyivOperativ)

На место вызвали правоохранителей, также прибыла карета "скорой".

Были задержаны двое автомобилистов, а еще одна машина успела умчать в сторону центра. За нарушителями отправились вдогонку "копы".

В пресс-службе столичных правоохранителей об инциденте пока информации нет.

Видео: в Киеве иностранцы на трех авто ездили по тротуару