Автохам под Киевом угрожал мужчине пистолетом на глазах у жены и ребенка (видео)
В селе Софиевская Борщаговка Киевской области водитель Skoda угрожал местному жителю предметом, похожим на пистолет.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Так, инцидент произошел возле жилого квартала "София от Мартынова" на улице Леси Украинки.
На видео можно увидеть, что мужчина вышел из машины и подошел к оппоненту, который, заметив оружие, поднял руки вверх.
Из-за чего возник конфликт
Как рассказал потерпевший, которому угрожали, что конфликт произошел из-за просьбы перепарковать автомобиль Skoda. Ведь машина заблокировала авто мужчины.
На что обидчик ответил, что сам решает, как ему парковаться.
"В итоге он попытался ударить меня дверью своего авто и потом достал предмет, очень похожий на пистолет", - рассказал мужчина.
Кроме того, он говорит, что во время этого в автомобиле находились жена и ребенок обидчика.
Также мужчина отметил, что на место происшествия вызвал полицию и дал показания.
Ранее мы сообщали, что в метро Киева устроили разборки с пистолетами и газовыми баллонами.
Также в киевском метро подростки отметились дерзкой выходкой.