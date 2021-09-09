У Києві іноземці влаштували перегони тротуаром: пішоходи вирішили провчити автохамів

У Києві іноземці на трьох авто влаштували перегони тротуаром, а після зауваження обурених перехожих вплуталися з ними в бійку. Автохамів у результаті затримали правоохоронці.
Про це 9 вересня передає "Київ Оперативний".
Інцидент стався цієї ночі недалеко від будівлі центрального РАЦСу на проспекті Перемоги.
За словами очевидців, відзначилися їздою по тротуару гості української столиці з одного з регіонів Кавказу.
Повідомляється, що на ситуацію звернули увагу громадяни, які йшли тротуаром - люди зупинилися і закрили "шумахерам" проїзд, щоб дати порушникам ПДР урок водіння. Після цього з машин вийшли близько десяти чоловік, і словесна перепалка переросла у бійку.
У Києві автохами ганяли тротуаром, але їх зупинили обурені перехожі (фото: t.me/KyivOperativ)
На місце викликали правоохоронців, також прибула карета "швидкої".
Були затримані двоє автомобілістів, а ще одна машина встигла помчати в бік центру. За порушниками вирушили навздогін "копи".
У прес-службі столичних правоохоронців про інцидент поки інформації немає.
Відео: у Києві іноземці на трьох авто їздили по тротуару
Раніше повідомлялося, що під Києвом автохам погрожував чоловікові пістолетом на очах у дружини і дитини.
Також ми писали про те, що днями під Одесою водії влаштували "нічні перегони", внаслідок чого серйозно постраждала пасажирка.