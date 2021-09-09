RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві іноземці влаштували перегони тротуаром: пішоходи вирішили провчити автохамів

Автор: Володимир Костирін

У Києві іноземці на трьох авто влаштували перегони тротуаром, а після зауваження обурених перехожих вплуталися з ними в бійку. Автохамів у результаті затримали правоохоронці.

Про це 9 вересня передає "Київ Оперативний".

Інцидент стався цієї ночі недалеко від будівлі центрального РАЦСу на проспекті Перемоги.

За словами очевидців, відзначилися їздою по тротуару гості української столиці з одного з регіонів Кавказу.

Повідомляється, що на ситуацію звернули увагу громадяни, які йшли тротуаром - люди зупинилися і закрили "шумахерам" проїзд, щоб дати порушникам ПДР урок водіння. Після цього з машин вийшли близько десяти чоловік, і словесна перепалка переросла у бійку.

У Києві автохами ганяли тротуаром, але їх зупинили обурені перехожі (фото: t.me/KyivOperativ)

На місце викликали правоохоронців, також прибула карета "швидкої".

Були затримані двоє автомобілістів, а ще одна машина встигла помчати в бік центру. За порушниками вирушили навздогін "копи".

У прес-службі столичних правоохоронців про інцидент поки інформації немає.

Відео: у Києві іноземці на трьох авто їздили по тротуару

Раніше повідомлялося, що під Києвом автохам погрожував чоловікові пістолетом на очах у дружини і дитини.

Також ми писали про те, що днями під Одесою водії влаштували "нічні перегони", внаслідок чого серйозно постраждала пасажирка.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПДД