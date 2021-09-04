ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Одессой водители устроили "ночные гонки": серьезно пострадала пассажирка (видео)

Новина українською →
Черноморск, Суббота 04 сентября 2021 15:15
Под Одессой водители устроили "ночные гонки": серьезно пострадала пассажирка (видео) ДТП в Черноморске (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В центре Черноморска Одесской области произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2101 и Mazda. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка "Жигулей".

Об этом сообщили в Telegram-канал "Chornomorsk".

Так, инцидент произошел в ночь на 4 сентября.

Как известно, водитель машины превысил скорость на пустой улице города и не справившись с управлением, столкнулся с припаркованной у ресторана иномаркой.

Вследствие этого, водитель отделался легкими ударами, поскольку весь удар пришелся именно на пассажирское сиденье, а именно на его попутчицу. Ему была оказана медицинская помощь на месте, но в госпитализации необходимости не оказалось.

Однако, девушку медики госпитализировали с переломом шейного позвонка. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

"По сообщениям свидетеля: устроили гонки и один участник ДТП не справился с управлением", - говорится под видео.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области автобус столкнулся с автовозом. В результате аварии один человек погиб, 11 ранены.

Также в Киеве пьяный водитель посадил за руль 8-летнего мальчика. Возле юного шофера сидел мужчина с явными признаками опьянения. В итоге такие "покатушки" закончились внушительным штрафом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Авария
LITE
Праздник 4 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить
Праздник 4 сентября: что категорически запрещено сегодня и кого нужно поздравить