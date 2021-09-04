Под Одессой водители устроили "ночные гонки": серьезно пострадала пассажирка (видео)
В центре Черноморска Одесской области произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2101 и Mazda. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка "Жигулей".
Об этом сообщили в Telegram-канал "Chornomorsk".
Так, инцидент произошел в ночь на 4 сентября.
Как известно, водитель машины превысил скорость на пустой улице города и не справившись с управлением, столкнулся с припаркованной у ресторана иномаркой.
Вследствие этого, водитель отделался легкими ударами, поскольку весь удар пришелся именно на пассажирское сиденье, а именно на его попутчицу. Ему была оказана медицинская помощь на месте, но в госпитализации необходимости не оказалось.
Однако, девушку медики госпитализировали с переломом шейного позвонка. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
"По сообщениям свидетеля: устроили гонки и один участник ДТП не справился с управлением", - говорится под видео.
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